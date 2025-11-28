Entdecken Sie die Zukunft der Sensortechnologie!

Magnetfelder, Licht, Gase und Gerüche haben eines gemeinsam: Sie enthalten Informationen, die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind. Überzeugen Sie sich selbst davon und entdecken Sie auf der SENSOR+TEST vom 09.-11.06.2026 in Nürnberg die intelligenten Sensorsysteme des Bereichs Smart Sensing and Electronics des Fraunhofer IIS. Wir präsentieren Ihnen unsere HallinMotion®-Algorithmik zur 6D-Positionsmessung sowie unsere nanoSPECTRAL-Technologie, mit der wir ein Chip-Size-Spektrometer in kostengünstiger CMOS-Technologie ermöglichen. Darüber hinaus erfahren Sie mehr über unser Angebot im Bereich der bedarfsgerechten Auswahl und Evaluierung von Gassensorik.

Unsere Highlights auf der Messe

HallinMotion® – Mehrdimensionale Positionsmessung

Intelligente Hall-Sensoren liefern als digitales Ausgangssignal die Position und Lage von Gebermagneten beliebiger Form und eignen sich somit universell für eine Vielzahl von Anwendungen in der Positions- und Stromsensorik. Unsere HallinMotion®-Algorithmik garantiert, dass die absolute Position in allen Einbausituationen präzise ermittelt werden kann, denn sie erfasst die Bewegungen mit allen sechs mechanischen Freiheitsgraden mit nur einem Messsystem. Dieses Messsystem, das aus nur einem Magnet sowie einem Sensorchip besteht, ermöglicht Messraten in Echtzeit innerhalb weniger Millisekunden und ist zudem robust gegenüber Störfeldern sowie Temperatureinflüssen. Die HallinMotion®-Algorithmik eignet sich damit besonders für hochgenaue Anwendungen im Bereich der Industrie-Automatisierung aber auch im Automobilbau oder der Weißen Waren.

HallinPower® – Flexible galvanisch entkoppelte Stromsensoren

Stromführende Leiter erzeugen Magnetfelder, die berührungslos gemessen werden können. Traditionelle Ansätze verwenden oft magnetisierbare Kerne oder Flusskonzentratoren, um das Magnetfeld zu bündeln. Diese Technologie bringt jedoch Herausforderungen wie Sättigung, Hysterese und andere nichtlineare Effekte mit sich. Die HallinPower®-Technologie geht neue Wege: Sie verzichtet vollständig auf magnetisierbare Materialien und ermöglicht damit eine störungsfreie, präzise Messung des fließenden Stroms. Gerade im Kontext der Energiewende gewinnen präzise Messungen in Automobilen, Industrieanlagen und Smart Homes an Bedeutung. HallinPower® bietet flexible Lösungen, die sich einfach installieren lassen, keine Kalibrierung erfordern und mehrere Ströme gleichzeitig messen können.

nanoSPECTRAL – Optische Filter in CMOS für kostengünstige Chip-Size-Spektrometer

Aufgrund der hohen Kosten für multispektrale Sensoren mit mehr als sechs spektralen Kanälen finden diese in vielen preissensitiven Märkten keine Anwendung. Unsere nanoSPECTRAL-Technologie basiert auf optischen Nanostrukturen und ermöglicht eine sehr kostengünstige monolithische Herstellung der benötigten optischen Filter direkt in CMOS-Halbleiterprozessen, zusammen mit den optischen Sensorelementen. Das auf der Messe gezeigte Chip-Size-Spektrometer weist bereits 320 Kanäle im sichtbaren (VIS) und nahen Infrarot (NIR) Wellenlängenbereich auf und ist damit z. B. für Agraranwendungen, Analytik, Nahrungsmittelanalyse und medizinische Anwendungen geeignet.

Intelligente Sensorik für Gase und Gerüche

Über Gase und Gerüche lassen sich zahlreiche Abweichungen im Alltag feststellen – von Leckagen in der Industrie bis hin zu verdorbenen Lebensmitteln im Kühlschrank. Deshalb hat sich die Gassensorik als bewährtes Mittel für das automatisierte Monitoring etabliert und ermöglicht eine kostengünstige Überwachung rund um die Uhr. Wir identifizieren die optimale Sensortechnologie für Ihre Anforderungen und entwickeln individuelle Sensorsysteme, wenn es keine passende Standardlösung gibt. Dank umfassender Tests und Validierungen – entweder in unserem eigenen High-Tech-Labor oder in DAkkS-akkreditierten Partnerlaboren – garantieren wir höchste Qualität und Präzision.

Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 1-317!

Erfahren Sie mehr über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Sensorik und diskutieren Sie mit unseren Experten über reale Anwendungen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

