Personalisierte Medizin: Vom Durchschnitt zum Individuum

Gewebeprobe (TMA‑Kern) eines Patienten mit Kopf‑Hals‑Tumor (HNSCC) nach PD‑L1‑Immuntherapie, analysiert mit der MIKAIA®-App „FL Cell Analysis“ . Rechts sind Zellannotation und -klassifikation dargestellt, links Auswertungen als Zell‑Scatterplot und Markerstatistik. Quelle: Max Delbrück Center.

Zwei Menschen erhalten dieselbe Diagnose, doch die Therapie wirkt nur bei einem von beiden. Solche Unterschiede spiegeln individuelle biologische Voraussetzungen wider – entsprechend individuell verlaufen auch Krankheiten. Die personalisierte Medizin zielt darauf ab, diese Unterschiede systematisch zu erfassen und für präzisere Therapieentscheidungen zu nutzen.

Am Fraunhofer IIS ist ein Forschungsschwerpunkt in der Abteilung Digital Health and Analytics, unterschiedliche Datenquellen und -typen systematisch miteinander zu verknüpfen. Bilddaten werden analysiert, in den Kontext bestehender Erkenntnisse eingeordnet und mit aktueller Literatur abgeglichen. Die eigens entwickelte, KI-gestützte Bildanalyse-Software MIKAIA® unterstützt Forschende dabei, komplexe Daten systematisch auszuwerten und zugänglich zu machen.

Besonders bei heterogenen Erkrankungen wie Krebs wird deutlich, wie wichtig dieser Ansatz ist: Tumoren bestehen aus unterschiedlichen Zelltypen mit komplexen Wechselwirkungen. Für die Wahl wirksamer Therapien reicht es oft nicht, die beteiligten Zellen und Moleküle im Körper zu kennen, sondern entscheidend ist auch ihr räumlicher Kontext.