FutureIOT schafft vernetzte Lösungen für Stadt und Land

Die FutureIOT-Plattform nutzt die am Fraunhofer IIS entwickelte mioty®-Technologie. Dieses drahtlose Sensornetzwerk für sogenannte massive IoT-Anwendungen im Industrial Internet of Things (IIoT) oder im Smart-City-Bereich überträgt zuverlässig und robust viele tausend Datenpakete zur gleichen Zeit und über lange Distanzen. Im Fokus der Forschungsarbeiten stand die Erprobung und Erforschung der Technologie bzgl. Sendeleistung und -abdeckung, der Aufbau eines mioty-Ökosystems sowie die Umsetzung in Produkten der Firmenpartner.

»Mit dem Projekt FutureIOT hat das Fraunhofer IIS technologisch große Fortschritte gemacht«, betont Prof. Albert Heuberger. »Gleichzeitig entstand ein starkes Netzwerk zwischen Forschungspartnern und Anwendern, das auch in Zukunft Lösungen hervorbringen wird.«