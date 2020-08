Werden Daten in Clouds ausgewertet und gespeichert, kann dies zu erheblichen Datenschutzproblemen führen. So müssen beispielsweise US-Unternehmen nach dem Cloud Act personenbezogene Daten auf Verlangen von US-Behörden herausgeben – und zwar auch dann, wenn die Daten auf ausländischen Servern gespeichert sind. Über Edge AI kann die Datensouveränität dagegen in Europa gehalten werden: Statt in Clouds werden die Daten dabei direkt dort ausgewertet, wo sie entstehen. Edge AI ist somit von großer strategischer Bedeutung für Europa.