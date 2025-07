Sprachmodelle: Was sie können, wem sie nutzen und wie sie in Zukunft auch auf lokalen Geräten funktionieren

KI-basierte Textgeneratoren, sogenannte Sprachmodelle, durchdringen längst unseren Alltag und die Wirtschaft. Manche Modelle laufen lokal auf den Endgeräten, andere in der Cloud. Welche eignen sich für welche Zwecke, was können sie und was können sie nicht? Das diskutieren wir gemeinsam im Forschungsdialog von acatech und Fraunhofer-Gesellschaft. Freuen Sie sich auf spannende Impulse und einen Dialog über Chancen, Herausforderungen und konkrete Einsatzmöglichkeiten von Generativer KI in der Wirtschaft.

Jan Plogsties, Strategy Manager Generative AI am Fraunhofer IIS, gibt einen Einblick in die KI-Entwicklungen des Forschungsinstituts. Er erläutert, wie das Fraunhofer IIS an großen europäischen Sprachmodellen mitarbeitet und zugleich effiziente Lösungen auf den Weg bringt, die lokal eingesetzt werden können. Letztere werden so konzipiert, dass sie direkt in Unternehmen, Produktionsanlagen oder auch Fahrzeugen betrieben werden können. Damit bleiben sensible Daten der Nutzenden gesichert vor Ort, und die Applikationen können schneller Antworten auf unsere Anfragen liefern.

Thomas Geiger, Projektleiter für Dialog AI bei der DATEV eG, berichtet, wie ein produktiver Sprachassistent für den telefonischen Kundenservice entwickelt wurde. Durch kontinuierliches Feedback aus der Praxis lernt das System ständig weiter– und zeigt, wie KI-Anwendungen maßgeschneidert für spezifische Branchen eingesetzt werden können.

Wie wird sich der Einsatz von Generativer KI in Unternehmen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis konkret gestalten? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile von kleinen und großen KI-Modellen? Die Experten diskutieren diese Fragen mit Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin Christina Merkel. Dabei gehen sie auf Themen wie Effizienz, Datenschutz und Verfügbarkeit ein - und freuen sich auf einen regen Austausch mit dem Publikum.

Die Veranstaltungsreihe Forschungsdialog richtet sich an alle Interessierten, die neugierig auf aktuelle Entwicklungen in der Forschung sind. Im Zentrum steht und ein verständlicher Zugang zu komplexen Themen und das Gespräch auf Augenhöhe.