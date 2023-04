Institutsleiter Prof. Dr. Alexander Martin wird Mitglied des Gründungspräsidiums an der Technischen Universität Nürnberg

Alexander Martin studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg und promovierte und habilitierte im Fach Mathematik an der TU Berlin. Im Anschluss war er stellvertretender Leiter der Abteilung Optimierung am Konrad-Zuse-Institut in Berlin (ZIB). Im Jahr 2000 wurde er als Professor an die TU Darmstadt berufen und war dort von 2008 bis 2010 Vizepräsident. Zuletzt leitete er den Lehrstuhl für Analytics & Mixed-Integer Optimization an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2019 ist er einer von drei Institutsleitern des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS in Erlangen. In dieser Funktion vertritt Alexander Martin u.a. die Themen Data Analytics und Künstliche Intelligenz im Rahmen des ADA Lovelace Center. Er war Teil verschiedener Initiativen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), welche die Sonderforschungsbereiche 666 und 805 umfassen, die sich mit interdisziplinären Ansätzen zu Bauteilentwicklung bzw. mit Teilgebieten des Maschinenbaus in lasttragenden Systemen beschäftigen. Darüber hinaus fungierte er zuletzt als Sprecher des Projekts TRR 154, dessen dritte Phase kürzlich bewilligt wurde und das Antworten auf die Fragestellungen und Herausforderungen einer effizienten Gasversorgung sucht. Zusätzlich war und ist Alexander Martin an mehreren Verbundprojekten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz beteiligt sowie Mitherausgeber verschiedener internationaler Zeitschriften. Des Weiteren ist er Mitglied im Senats- und Bewilligungsausschuss für die Graduiertenkollegs der DFG und Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Operations Research.