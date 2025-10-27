Giovanni Del Galdo erweitert Institutsleitung des Fraunhofer IIS

Zum 1. November 2025 übernimmt Prof. Dr.-Ing. Giovanni Del Galdo am Fraunhofer IIS die Verantwortung für die Bereiche Entwicklungszentrum Röntgentechnik, Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme, Kommunikationssysteme sowie Smart Sensing and Electronics, für die bisher Prof. Dr.-Ing. Albert Heuberger verantwortlich war. Dieser konzentriert sich auf seine Aufgaben als geschäftsführender Institutsleiter und als Sprecher des Verbunds Mikroelektronik.

Del Galdo ist langjähriges Mitglied der Fraunhofer-Familie: Seit fast 20 Jahren ist er bereits am Fraunhofer IIS und in den letzten 13 Jahren am Standort Ilmenau tätig. Dort leitete er die Abteilung Elektronische Messtechnik und Signalverarbeitung. Mit ihm wird die bestehende Institutsleitung um einen weiteren Experten im Bereich der Mikroelektronik erweitert, dessen Schwerpunkte in der Sensorik, Signalverarbeitung und Datenübertragung liegen.

»Als Professor für Informationstechnik an einer der innovationsstärksten Universitäten der Welt wird Del Galdo die enge Zusammenarbeit zwischen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Fraunhofer IIS – zwei Zugpferden für die Innovationskraft der Metropolregion Nürnberg – fortführen und weiter stärken«, so Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger, Präsident der FAU.

»Giovanni Del Galdo ist ein profilierter Wissenschaftler, der mit seiner herausragenden Expertise die Leitung des Fraunhofer IIS hervorragend bereichern wird. Seine langjährige Erfahrung und sein interdisziplinärer Ansatz eröffnen dem Institut zusätzliche Möglichkeiten, die angewandte Forschung auf Weltspitzenniveau im Bereich der mikroelektronischen und informationstechnischen Systemlösungen weiterzuentwickeln und Innovationen voranzutreiben. Durch seine enge Verbindung zur Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) stärkt er zudem die strategische Partnerschaft dieser beiden wichtigen Akteure der deutschen Forschungslandschaft. Die Kooperation zwischen Fraunhofer IIS und FAU garantiert seit Jahrzehnten die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen universitärer Forschung und praktischer Anwendung«, sagt Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft.