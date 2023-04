Julia Hetzel

Seit 02/2021: Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fraunhofer IIS, Medizinische Bildverarbeitung

04/2018 bis 01/2021: Master of Science in Medizintechnik mit Schwerpunkt Bild- und Datenverarbeitung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Masterarbeit am Fraunhofer IIS zum Thema „Registrierung und Auswertung von mehrfach gefärbten Gewebeschnitten von gastroösophagealen Tumoren“

10/2014 bis 03/2018: Bachelor of Science in Medizintechnik mit Schwerpunkt Bildgebende Verfahren an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg