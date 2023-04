Vom Kopf auf die Füße stellen – Europas Datenmanagement muss föderal und nachhaltig werden

Sie sprechen in diesem Zusammenhang von ›Regionalen Datenwerken‹. Was hat es mit diesem Begriff auf sich?

Martin: Die Idee ist »Stadtwerke« für Daten aufzubauen: Stadtwerke erzeugen keine Energie, managen jedoch die Energieversorgung einer Region; dieses Prinzip möchten wir auch auf Daten übertragen. Ein entscheidender Vorteil der regionalen Datenwerke ist, dass wir damit eine Verbindung zwischen abstrakter virtueller und konkreter physischer Dateninfrastruktur schaffen; und das Konzept von Anfang an in konkrete Anwendungsfälle übersetzen. Das bedeutet am Bespiel einer Stadt konkret: Die Daten werden in der Kommune von Sensoren erhoben, landen vor Ort auf dem Server und werden auch direkt dort verarbeitet. So bleiben die virtuellen Daten in diesem konkreten geografisch-physischen Raum der Kommune. Damit erreichen wir die regionale Souveränität über die Daten, schaffen Vertrauen und steigern die Akzeptanz für Lösungen.

Was war für Sie der Anstoß, sich so intensiv mit der Idee eines föderalen Datenmanagements zu beschäftigen?

In meinen Augen brauchen wir in Europa ein innovatives und verantwortungsvolles Datenmanagement, das einen Gegenpol zu marktgetriebenen oder staatlich organisierten Konzepten bildet. Daten sind Grundlage unserer digitalen Gesellschaft und haben das Potential, zahlreiche Lebensbereiche, die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung weiterzuentwickeln. Gleichzeitig binden Daten zunehmend Ressourcen und werden oftmals nicht zielgerichtet genutzt. Zudem findet ein Großteil des Datenverkehrs nicht in Europa statt. Für diese Probleme möchte ich Lösungen anstoßen.