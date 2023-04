Europäische KI-Souveränität

Wir können unsere KI-Expertise in Europa enorm steigern und damit die europäische Souveränität auf dem Gebiet der KI sichern, wenn uns auf drei Dinge konzentrieren: Daten bzw. Datenqualität, Nachhaltigkeit und ein maßgeschneidertes, föderales KI-Ökosystem für Europa.

Erstens: Künstliche Intelligenz lebt von Daten. Je besser die Daten sind, mit der wir unsere KI füttern, um so besser wird auch die KI. Wir brauchen daher Daten von höchster Güte – sowohl was die Datenqualität als auch die Datenvolumina betrifft.



Und: Wir brauchen Daten heterogener Art. Wenn wir uns die Corona-Pandemie ansehen, dann ist klar, dass Daten allein aus einem Land bei weitem nicht so hilfreich sind – etwa für Prognosen – als wenn wir Daten aus zahlreichen europäischen Ländern zusammen nutzen können.



Ganz wichtig ist dabei: KI ist kein Selbstzweck. KI braucht immer eine Anwendungsdomäne, um ihre gewünschte Wirkung und ihren Nutzen für unsere Gesellschaft zu entfalten. Daher brauchen wir in Europa eine gemeinsame Ausrichtung und ein gemeinsames Vorgehen bei der domänenspezifischen Datenversorgen unserer KI-Vorhaben.



Wir alle wissen: KI-Verfahren sind nur so gut, wie die Daten, die man der KI zur Verfügung stellt.