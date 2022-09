5G Connect: Forschende über ihre Arbeit

Am 29. September lädt das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS zur 5G Connect ein. Auf der Veranstaltung im Bavaria Testbed Industrie 4.0 in Nürnberg können angemeldete Besucherinnen und Besucher kundenspezifische Anwendungsszenarien von 5G-Technologien realitätsnah erproben. Wer wissen möchte, wie diese Technologien aus der Sicht der Forschenden des Fraunhofer IIS beschrieben werden und welche spannenden Zukunftsvisionen mit ihnen einher gehen, finden Sie in unseren Experteninterviews Antworten auf diese Fragen. Wir sprachen mit ihnen über ihre jeweiligen Projekte, Anwendungsgebiete und transformative Potentiale.