Test-Plattform für den mm-Wellenbereich (FR2-Plattform)

Welche Messkampagnen können wir mit der FR2-Plattform möglich machen?

Mit unserer 5G-FR2-Plattform können wir unseren Kunden und Partnern ermöglichen, Tests verschiedener 5G-Anwendungen im neuen mm-Frequenzband durchzuführen und die speziellen Eigenschaften dort auch quantitativ erfahrbar zu machen. Z. B. können breitbandige Übertragungen mit hoher Datenrate mit verschiedenen Antennenkonzepten und MIMO-Schemata erfolgen oder cm-genaue Entfernungsmessungen mit Hilfe von breitbandigen Positionsreferenzsignalen demonstriert werden. Dabei steht ein breites Portfolio von FR2-Antennentypen bereit, u.a. Beamforming- und Sectorized-Array-Antennen. Damit kann für jedes Szenario und jeden Einsatzzweck die jeweils beste Variante aus Sicht verschiedener Key Performance Indicators wie SINR-Maximierung und Energieeffizienz (Minimierung des Stromverbrauchs zur Reduktion des CO2-Footprints) gewählt werden. Mit kalibrierten Antennen stellt die FR2-Plattform außerdem eine Möglichkeit für mobile richtungsaufgelöste Funkkanalmessungen in Raum, Zeit und Frequenz dar (Channel Sounding). Kunden können also für ihre spezielle Funkumgebung die tatsächlichen Ausbreitungseigenschaften in allen Dimensionen bestimmen lassen.