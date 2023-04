5G: Forschende über professionelle Mobilfunkanwendungen

Mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G können die hohen Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Industrie und Logistik 4.0, Intelligente Stadt, Medizin und Gesundheit und Rettungswesen an drahtlose Kommunikations- und Lokalisierungslösungen besser erfüllt werden. Das Fraunhofer IIS ist ein international anerkannter Ansprechpartner, wenn es um die Entwicklung und Anwendung von 5G geht. Wer wissen möchte, wie diese Technologien aus der Sicht der Forschenden des Fraunhofer IIS beschrieben werden und welche spannenden Zukunftsvisionen mit ihnen einhergehen, findet in unseren Experteninterviews Antworten auf diese Fragen. Wir sprachen mit unseren Forschenden über ihre jeweiligen Projekte, Anwendungsgebiete und transformative Potenziale.