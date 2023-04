Sie arbeiten an nicht-terrestrischen 5G NR-Netzen. Wie können High Altitude Platforms (HAPs) und Satelliten das 5G-Netz verbessern?

Die Versorgung der User-Equipments auch vom Himmel aus löst viele Einschränkungen terrestrischer Netze. Diese haben zum Beispiel eine begrenzte Abdeckung in abgelegenen Gebieten oder bei schlechter Infrastruktur. Es ist wie eine Erweiterung von 2D- auf 3D-Konnektivität. Dies ermöglicht verschiedene neue Szenarien wie Multi-Link-Konnektivität. Im Ergebnis führt das zu mehr Benutzerfreundlichkeit und Versorgungssicherheit. Das ultimative Ziel ist natürlich eine flächendeckende Versorgung und nahtlose Konnektivität. All diese Aspekte evaluieren wir in der Simulation.