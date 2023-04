Mit welchen Anliegen kann ich mich als kleines oder mittelständisches Unternehmen an die 5G to go wenden?

Profitieren von der interdisziplinären Expertise der 5G to go zu den Themen Industrie 4.0 und Automotive können vor allem Unternehmen, die einen einfachen Zugriff auf eine 5G-Testinfrastruktur benötigen, um ihre Lösungen zu erproben und marktfähig weiterzuentwickeln. Sie können in der Zusammenarbeit auf umfangreiche Erfahrungen im Entwicklungsprozess und bei den betriebswirtschaftlichen Bewertungen von 5G-fähigen Diensten, Anwendungen und Geschäftsmodellen zurückgreifen sowie ein auf die eigenen Bedürfnisse konfigurierbares Beratungsangebot nutzen.

Das frühe Feedback im Entwicklungsprozess spart Zeit und Geld und legt den Grundstein für eine erfolgreiche digitale Transformation von Geschäftsmodellen.