Plattform zur frühzeitigen Technologieevaluierung von Non-Terrestrial Networks

Was werden wir in Zukunft sehen?

Bisher haben wir uns in verschiedenen Projekten vor allem Szenarien mit geostationären Satelliten gewidmet, jetzt arbeiten wir an Szenarien mit Satelliten im niedrigen Erdorbit. Hier ergeben sich durch die schnelle Bewegung der Satelliten am Himmel völlig neue Herausforderungen, und wir werden Lösungen hierfür demnächst demonstrieren können.