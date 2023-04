5G am Fraunhofer IIS

Was macht das Fraunhofer IIS im Bereich 5G einzigartig?

Das Angebot von 5G Bavaria am Fraunhofer IIS reicht von Schulungen und Beratung zum Einsatz von 5G über Machbarkeits-und Technologiestudien bis hin zur Forschung und Entwicklung und der prototypischen Umsetzung von Anwendungsszenarien mit 5G. So konnte weltweit erstmalig vom Fraunhofer IIS die Indoor-Lokalisierung mit 5G und die Integration von Satellitenkommunikation in 5G mit Partnern gezeigt werden. 5G Bavaria am Fraunhofer IIS ist damit national und international zum anerkannten Ansprechpartner für die Industrie und zum Kompetenz-Zentrum für 5G-Technologien und ihre Anwendung geworden.