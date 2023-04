5G-Lokalisierung mit Uplink-TDOA (Time Difference of Arrival) im industriellen Umfeld

Wann dürfen wir mit zukünftigen Updates rund um AI rechnen, welche Innovationen sind damit möglich?

In der weltweiten Forschungsgemeinschaft zu Lokalisierungssystemen ist AI bereits ein Kernthema für die Weiterentwicklung bestehender und die Realisierung neuer Verfahren. Ich denke mit der Umsetzung neuer Releases in Produkte sind Updates durch AI zeitnah realisierbar, da in der Regel die notwendige Rechenleistung in den Systemen bereits vorhanden ist oder ausgebaut werden kann. Wir testen auch bereits unsere eigenen Ansätze in der 5G-Lokalisierung mit Uplink-Signalen, um die erreichbare Genauigkeit auch in Bereichen verfügbar zu machen, in denen Ausbreitungseffekte wie Abschattungen, Reflektionen und Streuungen die Lokalisierung auf Basis von TDOA-Verfahren sehr erschweren oder gar unmöglich machen. Dies ist insbesondere innerhalb von komplexen Produktions- und Logistikumgebungen für eine präzise und flächendeckende Lokalisierung von großer Bedeutung.