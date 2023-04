Mobiles 5G-Campusnetz

Wo wurde das mobile Campusnetz bereits eingesetzt?

Es wurde bisher in verschiedenen Projekten eingesetzt, wo temporär ein 5G-Campusnetz benötigt wurde. Zum Beispiel bei »5G Health« in Berlin oder bei dem Projekt »For5G – Digital Twin«. Eine andere Firma nutzt eine Variante für die Produktentwicklung und Tests. Hinzu kommt ein weiteres Setup, welches wir an unserem eigenen Institut in Erlangen installiert haben– hier prüfen wir aktuell vor allem die Kompatibilität und Performance verschiedener industrieller- und kommerzieller 5G – Endgeräte wie Modems, Router und Smartphones.