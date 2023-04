5G Bavaria Automotive Testbed Rosenheim

Das 5G-Bavaria-Testbed »Automotive« ist eine Testinfrastruktur zur Erprobung neuester 5G-Funktionalitäten in realer Verkehrsumgebung. Der Mobilfunkstandard 5G bietet aufgrund seiner Eigenschaften die beste Voraussetzung für die Vernetzung zwischen Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur. Denn hier kommt es besonders auf flexible und schnelle, echtzeitfähige Datenübertragungswege an. 5G ebnet so den Weg für optimierte Verkehrskonzepte, in denen Fahrzeuge selbstständig mit ihrer Umwelt kommunizieren, Gefahrensituationen erkennen und sich intelligent in den Verkehrsfluss integrieren.