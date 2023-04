5G-Bavaria-Testbed »Industrie 4.0«

Welche Tests wurden bereits durchgeführt?

Durch den Zugriff auf alle Trace- und Debug-Informationen in unserem eigenen 5G-Netz (wir verfügen über einen eigenen Standalone 5G-Core, der lokal betrieben wird) können wir tiefe Einblicke und Ursachenanalysen zur Fehlersuche oder zur Optimierung von Systemen und Produkten anbieten, Stichwort Entwicklungstests. Bei der funktionalen Prüfung verifizieren wir eine bestimmte Funktionalität sowohl Ende zu Ende als auch gegenüber Testern oder Referenzsystemen. In den Bereichen Kommunikation, aber auch Positionierung, kann die Leistungsfähigkeit von Systemkomponenten oder Komplettlösungen getestet werden. Als Referenz steht u.a. das 3D-Positioniersystem zur Verfügung.

Ein weiteres wichtiges Thema sind Interoperabilitätstests. Hier können Produkte oder Prototypen auf ihre Kompatibilität insbesondere mit einem Open RAN 5G-Netz getestet werden. Bei Stabilitäts- oder Langzeittests werden verschiedene Szenarien automatisch in einer definierten Reihenfolge und Anzahl wiederholt. Mobilitätstests können in der Halle und auch im Außenbereich durchgeführt werden. Ebenso ist es bei uns möglich, in sog. Cell Edge Szenarien das Verhalten am Rand der Funkabdeckung zu bewerten.