Wie können Kundenfirmen Lokalisierung in der Praxis testen?

IIoT-Lab als interaktiver Ausstellungsraum

Das IIoT-Lab des Fraunhofer IIS im Nordostpark in Nürnberg bietet interessierten Unternehmen die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich Lokalisierung und Vernetzung kennenzulernen und die Technologie in Aktion zu erleben. »Wir wollen nicht nur eine PowerPoint mit ein paar Bildern zeigen, sondern ein Proof of Concept präsentieren«, beschreibt Moritz Protzner das Konzept.

Damit immer aktuelle Technologien präsentiert werden können, wird das IIoT-Lab stets auf dem neuesten Stand gehalten. Das Fraunhofer IIS passt dabei seine Technologiedemonstrationen an die aktuellen Anfragen aus der Industrie und Wirtschaft an.

Fraunhofer IIS mit einzigartiger Expertise für Lokalisierung

Doch wie kann die Lokalisierung im Detail im Themenkomplex Industrie 4.0 eingesetzt werden? Um nur ein Beispiel aus der Qualitätssicherung herauszugreifen, erläutert Moritz Protzner: »In der Montage von Türinnenverkleidung in einem Fahrzeug muss das Drehmoment genau passen, damit sie nicht klappert.« Und wie dies durch Technologieeinsatz gelingt, liefert er gleich nach: Mithilfe des intelligenten Schraubers des Fraunhofer IIS.

Das intelligente Sensormodul des Schraubers misst verschiedene Parameter in den Arbeitsprozessen. Mehrere Sensoren detektieren hierbei z.B. das Festziehen oder Lösen von Schrauben und die Position bzw. Reihenfolge der Arbeitsschritte. Eine Anzeige führt den Werkenden durch den Schraubprozess und zeigt ihm an, welche Schraube in welcher Reihenfolge angezogen werden muss. Vergisst ein Arbeiter oder eine Arbeiterin dabei eine Schraube, wird das auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Daten können auch gesammelt und in Zukunft für die Optimierung dieser Prozesse eingesetzt werden.

Mit seinen vielfältigen Technologien und Testumgebungen bietet das Fraunhofer IIS am Nordostpark in Nürnberg Kunden zahlreiche Möglichkeiten neueste Technologien aus der Forschung kennenzulernen und direkt zu erproben. Der Bereich Lokalisierung und Vernetzung des Fraunhofer IIS in Nürnberg steht dabei mit seinen Kernkompetenzen sowie durch Forschungen der Energieversorgung von IoT-Systemen oder der Unterstützung von Machine Learning und KI für Industrie 4.0-Anwendungen und entwickelt zusammen mit Partnern marktfähige Lösungen. Im IoT-Lab und im L.I.N.K. Test und Anwendungszentrum des Fraunhofer IIS im Nürnberger Nordostpark erleben Sie Forschung und Anwendung und die zahlreichen Potentiale für die Industrie der Zukunft.