Wie können wir uns die Zukunft der Lokalisierung vorstellen und welche Technologien stecken dahinter? Die Antwort darauf finden Sie in unserem Industrial IoT-Lab. Das IIoT-Lab wurde vor Kurzem auf den neuesten Stand gebracht und ermöglicht ein hautnahes Erlebnis der Demonstratoren aus der Abteilung Lokalisierung und Vernetzung. In den folgenden Beiträgen erfahren Sie, warum sich ein Besuch lohnt und wie Kunden Lokalisierung in der Praxis testen können.