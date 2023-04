IoT-Technologien in der Anwendung erleben – 6 Gründe, warum sich ein Besuch im »Industrial IIoT-Lab« für Projektpartnerschaften mit dem Fraunhofer IIS lohnt!

Unser »Industrial IIoT-Labor« – kurz: IIoT-Lab – erstrahlt in neuem Glanz. Aber was steckt hinter dem IIoT-Lab und was können Sie dort überhaupt kennenlernen? Im IIoT-Lab können Firmen, die mit dem Fraunhofer IIS zusammenarbeiten, die Entwicklung von IIoT-Technologien für Industrie, Logistik, Sicherheit und Mobilität praxisnah nachvollziehen und testen. Hier erfahren Sie, was das IIoT-Lab so einzigartig macht.