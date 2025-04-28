3D‑Scans im Zitrusanbau zur Bekämpfung der Gelben Drachenkrankheit

Orangen, Clementinen, Zitronen, Grapefruits, Limetten, … Zitrusfrüchte nehmen in unserer Küche und Ernährung eine unersetzbare Rolle ein. Jedoch haben die Pflanzen einen heimtückischen Feind: die Gelbe Drachenkrankheit. Die unheilbare bakterielle Zitruserkrankung, im Fachjargon meist Huanglongbing (HLB) genannt, wurde erstmals in China entdeckt und stellt eine massive Bedrohung für die globale Zitrusproduktion dar. In der EU ist HLB bisher noch nicht nachgewiesen, jedoch wurden bereits die Insekten, die die Krankheit von Baum zu Baum übertragen, in Portugal, Spanien und Zypern gefunden.
Alle handelsüblichen Zitruspflanzen sind anfällig für HLB, was zu frühem Fruchtfall und Ertragsverlust führt. Von der Ansteckung bis zum Absterben der Pflanzen können bis zu fünf Jahre vergehen. In dieser Zeitspanne können weitere Pflanzen angesteckt werden, weshalb eine frühzeitige Erkennung relevant ist. Einige wilde Zitrus-Verwandte zeigen sich unempfindlich gegen die Krankheit und können der Schlüssel sein, wie in Zukunft resistente Sorten gezüchtet werden können. Neben der Analyse von resistenten Pflanzen ist eine detaillierte Phänotypisierung infizierter Zitruspflanzen ein wichtiges Werkzeug, um Erkenntnisse über deren Reaktionen zu erhalten. Die Untersuchung kann außerdem dabei unterstützen, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.