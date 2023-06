Bringen digitale Bäume mehr Ertrag?

Wer bist du und welche Funktion erfüllst du am Fraunhofer IIS?

Mein Name ist Fabian Keil. Ich bin studierter Physiker und habe an der RWTH Aachen im Bereich der Medizinischen Bildgebung und Datenanalyse promoviert. Mittlerweile bin ich schon seit über zehn Jahren am Fraunhofer IIS, Abteilung berührungslose Mess- und Prüfsysteme im Bereich EZRT.

Anfangs habe ich viel an optischer Sensorik und an Bildauswertung gearbeitet. Im Laufe der Zeit habe ich mich immer mehr mit dem Thema Projektleitung beschäftigt, also ein bisschen weniger technologische Arbeit und ein bisschen mehr organisatorische Sachen. Seit dem 15. Mai 2023 bin ich Gruppenleiter einer neuen Gruppe namens »Optische Phänotypisierung« geworden. Da geht es um die Themen, die wir ja auch heute noch besprechen werden. Zum Beispiel das Thema Digitaler Zwilling in der Landwirtschaft oder im Obstbau.





Im Projekt For5G nutzen Sie »Digitale Zwillinge« für die Optimierung des Obstanbaus. Was kann man sich darunter vorstellen?

Ein Digitaler Zwilling bildet ein reales Objekt digital ab, und zwar in allen wichtigen Eigenschaften für einen bestimmten Nutzungszweck. Das heißt, der Digitale Zwilling verfügt nicht über alle Informationen zum Objekt, sondern er ist ein Modell mit den Daten, die für einen bestimmten Anwendungszweck wichtig sind. Im Rahmen von unserem For5G-Projekt nehmen wir Fotos von Bäumen auf, machen eine 3D-Rekonstruktion und leiten dann Merkmale des Baumes daraus ab. Relevante Fragestellungen sind: Welche Struktur hat der Baum? Wie viele Knospen lassen sich ausmachen? Welche Blühstärke können wir gerade sehen? Oder auch am Ende: Wie viele Kirschen hängen am Baum und wie groß sind sie? Und diese gesamte Information zusammengenommen ist der Digitale Zwilling.

Wie läuft die Aufnahme der Bilder ab?

Wir nehmen die Daten mit einer Drohne auf. An dieser Drohne ist eine spezielle Kamera angebracht, die Farbfotos mit einer sehr hohen Auflösung liefert. Wir haben die Drohne so programmiert, dass sie einen parametrierbaren Pfad um den Baum entlang fliegt. Das kann man sich in etwa vorstellen wie einen Mäander-förmigen Flusslauf. Während dieses Flugs werden laufend Bilder aus verschiedenen Perspektiven gemacht. Das gelingt, indem die Kamera vom Boden aus variabel gesteuert werden kann. Da wir nicht mit freistehenden Bäumen arbeiten, sondern mit ganzen Hecken – wir befinden uns ja auf einer Versuchsanlage – heißt das, dass man diesen Schritt noch einmal von der anderen Seite wiederholen muss.

Wie sieht es mit dem Zeitaufwand aus?

Momentan nehmen wir uns in dem Projekt relativ viel Zeit dafür, zumindest für unsere Begriffe. Ein Umflug des Baumes dauert knapp fünf bis sechs Minuten. Das gehtauch schneller, es hängt davon ab, wie viele Bilder man benötigt. Wir versuchen gerade, einen möglichst hohen Detailgrad umzusetzen. Und dafür brauchen wir sehr viele Bilder. Das liegt daran, dass wir noch nicht die Frage beantworten konnten, welchen Detailgrad wir brauchen, um die relevanten Merkmale richtig zu quantifizieren. Momentan brauchen wir zur gesamten Erfassung noch Stunden. Am Ende soll es durchaus schneller gehen.