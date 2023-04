Zusammen mit Expertinnen und Experten von 15 Fraunhofer-Instituten hat Stefan Gerth im Fraunhofer-Verbundprojekt DMD4Future – kurz für Digitalisierte Material- und Datenwertschöpfungsketten für die Zukunft – jetzt untersucht, wie sich die Fülle von Daten entlang der Wertschöpfungskette bis zum Lebensende eines Produktes erfassen und nutzen lässt. Dazu hat das Team unter anderem die Produktion von Gussteilen für Fahrzeuge und Motoren genau analysiert.

Gussteile werden heute vor der Auslieferung in der Gießerei mithilfe von Röntgenstrahlen, Ultraschall und anderen Methoden geprüft. Dabei untersucht man zum Beispiel, ob sie Poren, Risse oder Fehlstellen haben, die später zu einem Schaden führen könnten. Die Ergebnisse der Tests werden in einem Prüfbericht zusammengefasst, der dann oftmals in Form einer pdf-Datei zusammen mit dem Gussteil an den Kunden ausgeliefert wird. Dem Bauteil gehen damit für seinen weiteren Weg aber all die detaillierten Informationen verloren, die man zuvor mit Röntgen oder Ultraschall gewonnen hatte. Diese Daten wären indes ausgesprochen wertvoll. Sollte das Bauteil irgendwann versagen, könnte man die Röntgendaten zur Hand nehmen und analysieren, welche Schwachstelle möglicherweise zum Fehler geführt hat. »Mit der Zeit können die Hersteller daraus lernen, welche Mikrostrukturen häufiger zum Versagen führen«, erklärt Stefan Gerth. »Diese Erkenntnisse könnten dann in den Gießereiprozess zurückfließen, um ihn zu verbessern.« Denkbar wäre auch, dass Hersteller baugleiche Gussteile mit kleinen Fehlstellen nicht in Hochleistungs-Motoren einsetzen, sondern in solchen, die weniger beansprucht werden – etwa bei niedrigeren Temperaturen arbeiten. Gerth: »Diese Beispiele zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, digitale Informationen über ein Bauteil oder ein Produkt zu nutzen, wenn man sie denn erfassen würde.«