Quantentechnologie optimiert Lösungsansätze von Computern

Für hochkomplexe Forschung lohnt es sich, einen Use Case zu haben. Denn das wirkt zielführend für den gesamten weiteren Entwicklungsprozess. Alex Goeßmann und Martin Braun von der DATEV eG bringen genau den mit: Sie möchten Entscheidungen und Lösungsansätze von Computern durch Quantentechnologie optimieren und beschleunigen, zum Beispiel beim Maximum Cut in der Graphentheorie. Zusammen arbeiten Sie mit Fritz Wagner vom Fraunhofer IIS im Projekt QuaST an diesem Ziel: Die DATEV liefert Anwendungsbeispiele und Problemstellungen, Fraunhofer quantenwissenschaftliche Expertise und Problemlösungen. Im Podcast erklären die Wissenschaftler, wie die Zusammenarbeit funktioniert, welche Vorteile sich dadurch ergeben, und wie die Zukunft der Quantentechnologien aussieht.