Wenn Batterien ihr Innerstes offenbaren: Mit Röntgentechnologie zu mehr Nachhaltigkeit

Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Bei einem Produkt, das heutzutage in fast jedem elektronischen Gerät steckt, ist dies ebenso komplex wie hockaktuell: Batterien. Vor allem in der Elektromobilität werden aufgrund der Größe und Anzahl der verwendeten Batterien auch eine enorme Menge kritischer Rohstoffe (englisch: Critical Raw Materials, CRM) benötigt . Hier ist ein Fokus auf Recycling und Langlebigkeit besonders wirksam, um Ressourcen zu sparen. Das Fraunhofer IIS hat in Zusammenarbeit mit der Hochschule München das Forschungsprojekt »AIR« (Antriebsbatterieinspektion mittels Röntgen) ins Leben gerufen, um sich dieser Aufgabe anzunehmen.

Im Podcast erzählen Michael Salamon, Gruppenleiter Hochenergie-Röntgensysteme und Johannes Leisner, Gruppenleiter Sortier- und Laborsysteme am Entwicklungszentrum Röntgentechnik, wie die Technologie Batterien sicherer, langlebiger und damit auch nachhaltiger macht. Durch diesen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft fördert das Fraunhofer IIS aktiv das Erreichen des SDG 12: Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion.