Neuer Bereichsleiter Dr. Christopher Mutschler setzt verstärkt auf KI-Forschung für Lokalisierung und Vernetzung

Christopher Mutschler ist seit 14 Jahren am Fraunhofer IIS tätig und leitete seit 2020 die Abteilung »Präzise Lokalisierung und Analytics« am Standort des Fraunhofer IIS im Nürnberger Nordostpark. Mutschler studierte Informatik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und promovierte 2014 ebenfalls in diesem Bereich. Er ist bis heute am Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik der FAU als Lehrbeauftragter für Reinforcement Learning tätig. Sein Forschungsschwerpunkt ist das Maschinelle Lernen an der Schnittstelle zu funkbasierten Lokalisierungssystemen. Diese Aktivitäten und sein hohes wissenschaftliches Engagement bei führenden KI-Konferenzen und in relevanten Gremien, wie z.B. der International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation IPIN, machen ihn zum »Perfect Match« an der Spitze des Bereichs.