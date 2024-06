Seit seiner Gründung steht das JOSEPHS® für Open-Innovation und Co-Creation. Angefangen in den Räumlichkeiten in der Karl-Grillenberger-Straße, heute im Augustinerhof in Nürnberg, hat sich das Innovationslabor schnell zu einem Treffpunkt zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit entwickelt. Interessierte können neue Produkte und Dienstleistungen ausprobieren und durch ihr Feedback weiterentwickeln.

Bereits im Jahr 2017, drei Jahre nach Start des Projekts, wurde das JOSEPHS® als einer der »Ausgezeichneten Orte im Land der Ideen« prämiert, wobei es sich gegen rund 1000 Bewerbungen als eines der besten Projekte durchsetzen konnte. Das JOSEPHS® nutzt das Potential von Offenheit und leistet »einen herausragenden Beitrag für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit Deutschlands«, begründete die Jury damals ihr Urteil.

Prof. Dr. Alexander Pflaum, Leiter der Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Fraunhofer IIS ergänzt: »Die Geschichte des JOSEPHS® ist eng mit dem Fraunhofer IIS verbunden. 2014 haben es die FAU und die Arbeitsgruppe für Supply Chain Services des Instituts als gemeinsames Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Heute ist das Innovationslabor eine erfolgreiche Ausgründung und für uns weiterhin ein wichtiger Innovationspartner, wenn es darum geht, neue Ideen und Konzepte auf den Prüfstand zu stellen.«

Ein einzigartiges Konzept für Unternehmen und Organisationen

Seit 2019 agiert das JOSEPHS® als eigenständige GmbH und zog kurze Zeit später in zentral gelegene Räumlichkeiten in den Augustinerhof in Nürnberg um. Hier, direkt neben dem KI-Showroom des Fraunhofer IIS, begeistert das Innovationslabor noch heute und lädt Besucherinnen und Besucher ein, aktiv zu werden.

Prof. Dr. Claudia Lehmann, CEO des JOSEPHS® unterstreicht: »Das JOSEPHS® und seine langjährigen Unterstützerinnen und Unterstützer sind ein Symbol für die Kraft der Zusammenarbeit, Kreativität und Vielfalt in der Metropolregion Nürnberg und dem Innovationsstandort Deutschland. Durch spannende Projekte, Events und Workshops konnten Unternehmen und Forschungseinrichtungen sich gemeinsam weiterentwickeln und im JOSEPHS® der breiten Bevölkerung die Möglichkeit der Teilhabe und Co-Kreation bieten. Mit dem JOSEPHS® ist eine zukunftsweisende Plattform entstanden, die das Innovations-Ökosystem der Region nutzerzentriert vorantreibt und die Synergien auf fachlicher sowie menschlicher Ebene weiter stärkt.«

Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter am Fraunhofer IIS: »Open-Innovation und Co-Creation sind heutzutage in vielen kundennahen Entwicklungsbereichen ein wichtiger Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Kundinnen und Kunden frühzeitig einzubeziehen, reduziert das Risiko, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die am Markt vorbeigehen. Gemeinsam mit dem KI-Showroom hat sich der Standort zu einem Treffpunkt für innovative Menschen aus der Metropolregion Nürnberg entwickelt.«

JOSEPHS®

Das JOSEPHS® ist ein Offenes Innovationslabor im Herzen von Nürnberg, das sich der Co-Kreation und Entwicklung von zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen widmet. Gegründet als Initiative des Fraunhofer IIS und der FAU Erlangen-Nürnberg, kombiniert das JOSEPHS fundierte wissenschaftliche Methoden mit praxisnaher Anwendung, um Innovationen greifbar und testbar zu machen. Durch spannende Projekte, Events und Workshops konnten Unternehmen und Forschungseinrichtungen sich gemeinsam weiterentwickeln und im JOSEPHS® der breiten Bevölkerung die Möglichkeit der Teilhabe und Co-Kreation bieten. Durch die frühe Einbindung von Zielgruppen in den Entwicklungsprozess können abstrakte Ideen schnell in erlebbare Prototypen überführt und nutzerzentriert weiterentwickelt werden. Seit 2014 hat das JOSEPHS über 180 Innovationsprojekte durchgeführt und ein Netzwerk von mehr als 600 Partnern aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie auf JOSEPHS-innovation.de.