Herstellerneutral und kompetent – 5G-Testbed am Fraunhofer IIS

Positionierung und Kommunikation mit Funksystemen wie 5G sind Kernkompetenzen des Fraunhofer IIS. Über 200 Ingenieurinnen und Ingenieure an den Standorten Nürnberg, Erlangen und Ilmenau tragen seit 20 Jahren dazu bei, dass drahtlose Kommunikations- und Lokalisierungslösungen unverzichtbarer Bestandteil moderner Industrieanwendungen werden konnten.

»Sowohl kleine als auch mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden haben die Möglichkeit, über unser Testbed völlig herstellerunabhängig Zugang zu 5G-Technologien und -Lösungen zu erhalten. Das Testbed bietet spezifische Test- und Beratungsmöglichkeiten, die von der einfachen Überprüfung bestehender Lösungen bis hin zur Entwicklung völlig neuer technologischer Ansätze reichen«, beschreibt Dr. Bernhard Niemann, Bereichsleiter Kommunikationssysteme des Fraunhofer IIS die Vorteile.



5G-Lokalisierung im Fokus

Dr. Jochen Seitz, Abteilungsleiter für »Präzise Lokalisierung und Analytics«, ergänzt: »Mit unserem neuen Schwerpunkt Positionierung ermöglichen wir Unternehmen nun auch 5G als Lokalisierungslösungen für ihre modernen Industrieanwendungen zu testen und in ihre Produkte zu integrieren. Technologievergleiche mit satellitenbasierten Systemen wie Galileo oder mit Funklösungen wie UWB, BLE oder WLAN können dabei ebenso durchgeführt werden. Eine fundierte Investitionsentscheidung ist damit sicher. Und immer dort, wo eine Kombination mehrerer Systeme sinnvoll ist, bietet das Fraunhofer IIS auch Unterstützung bei der Fusion verschiedener Technologien«.



Immer auf dem neuesten Stand der Technik

Das Fraunhofer IIS Testbed wird kontinuierlich an die sich ändernden Marktbedürfnisse und an die Entwicklungen in der Standardisierung angepasst. So können Unternehmen stets auf dem neuesten Stand der Technik ihre Tests durchführen. Sie können z. B. in einer realistischen Umgebung neue Produkte und Dienstleistungen mit 5G prüfen und Technologievergleiche mit Wi-Fi 6 durchführen. Dabei berät und unterstützt das Team des Fraunhofer IIS umfassend in allen Phasen des Testprozesses: Die Expertinnen und Experten entwickeln maßgeschneiderte Testszenarien und Ergebnisauswertungen, die den spezifischen Anforderungen der Unternehmen entsprechen. Eine herausragende Messtechnik-Ausstattung erlaubt dabei qualifizierte Einblicke in die technischen Details.



Industriekooperation mit Mehrwert

Durch die Kooperation mit der BAYFU in der 5G ACIA wird der praxisnahe Zugang zur Infrastruktur für Unternehmen sichergestellt. Insbesondere können spezifische Einsatzszenarien wie echtzeitfähige Prozesssteuerung, der Einsatz von autonomen mobilen Robotern (AMR) oder die Lokalisierung von Waren und Transportfahrzeugen erprobt werden. Stefan Wimmer, Geschäftsführer der BAYFU, betont: »Als anwendungsnaher und neutraler Ansprechpartner schafft die BAYFU einen einfachen Zugang zu den Testbed-Infrastrukturen des Fraunhofer IIS und unterstützt gemeinsam mit den Expertinnen und Experten alle Interessierten bei der Anforderungsanalyse, Planung, Durchführung und Ergebnisaufbereitung individueller Messvorhaben. Auf Basis einer Vielzahl von 5G-Projekten, die wir in unterschiedlichen Industrien und den behördlichen Umfeldern realisiert haben, verstehen wir die spezifischen Anforderungen und können dabei unterstützen, dass diese anforderungsgerecht im Testbed umgesetzt werden.«

Auf der SPS im Nürnberger Messegelände vom 12. bis zum 14. November stellt unser Team die Möglichkeiten des Testbeds Industrie 4.0 mit seinen mobilen Varianten »nomadisches 5G-Positioning-Testbed« und »mobiles 5G-Campusnetz« in Halle 6 auf dem Stand 240 vor. Seien Sie am 13. November um 14 Uhr live bei unserem 5G Diealog dabei oder wählen Sie sich online ein.