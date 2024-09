Anwendungsnahe Forschung in Publikationsform: »Unlocking Artificial Intelligence – From Theory to Applications«

Nach fünf Jahren intensiver Forschung in konkreten Anwendungsfeldern stellt das ADA Lovelace Center beim AI & Data Summit die Publikation »Unlocking Artificial Intelligence – From Theory to Applications« vor. Rund 70 Expertinnen und Experten haben darin ihr Wissen und ihre Kompetenzen eingebracht, um einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Forschungsfelder und Anwendungsbereiche der KI zu geben. Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter am Fraunhofer IIS und Leiter des ADA Lovelace Center, sieht das Buch »nicht nur als Zusammenfassung der Ergebnisse aus fünf Jahren Forschung, sondern auch als Praxishandbuch für die Umsetzung von KI-Lösungen in Unternehmen«. Das ADA Lovelace Center in seiner Transfer-Rolle erleichtert den Austausch zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen und bietet gleichzeitig Zugang für KMU zu Fachwissen, Ressourcen und Ideen für neue KI-Entwicklungen.

Kostenfreie Open Access-Publikation: zum Download

Kostenpflichtige Printausgabe (Hard- oder Softcover): zum Book Shop

Leistungsstarke und vertrauenswürdige KI-Systeme: »Human AI«

Im ADA Lovelace Center wird ein umfangreiches Methodenspektrum erforscht, wie z. B. semantische Datenmodelle, maschinelles Lernen und mathematische Optimierung. Neu hinzugekommen ist das Thema »Human AI«: Dieses will die menschzentrierte Entwicklung von KI-Technologien vorantreiben. Den Forschenden geht es darum, Richtlinien und Empfehlungen zu erstellen, mit denen dafür gesorgt werden kann, dass KI-Systeme den individuellen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht werden.

Wo »Human AI« bereits heute im Alltag eine Rolle spielt, kann vor Ort erlebt werden: Das Exponat »Who‘s deciding here?!« wurde von der Fraunhofer-Allianz Big Data AI mitinitiiert und greift das Thema »Freiheit« des Wissenschaftsjahrs 2024 auf. Neben einem Spiel zum Thema Entscheidungsfreiheit in der KI werden darin auch viele weitere Fraunhofer-Use Cases gezeigt, mit denen die Leistungsfähigkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen gestärkt wird; einschließlich der Forschung zu Human AI.

ADA Lovelace Center for Analytics, Data and Applications: Kompetenzzentrum für Data Analytics und KI in der Industrie

Zur Vernetzung von Forschung und Wirtschaft hat das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS mit seinem Bereich Supply Chain Services in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Ludwig-Maximilians-Universität München unter weiterer Beteiligung der Fraunhofer-Institute IKS und IISB eine einzigartige Forschungsinfrastruktur in Bayern geschaffen: das ADA Lovelace Center for Analytics, Data, and Applications. Es verbindet als Kooperationsplattform für Wissenschaft und Wirtschaft auf innovative Art KI-Forschung mit KI-Anwendungen. Mehr Informationen: www.ada-lovelace-center.de

Fraunhofer-Allianz Big Data und Künstliche Intelligenz

Mehr Informationen: www.bigdata-ai.fraunhofer.de