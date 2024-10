Mehr als nur ein Farbsensor

Das Chip-Size-Spektrometer zeichnet sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit und eine breite Abdeckung des Wellenlängenspektrums von 400 bis 1000 nm aus. Mit einer Filtertransmission von bis zu 40 % und der Verarbeitung von 270 spektralen sowie 30 Polarisations-Kanälen, bietet es einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und ist eine leistungsstarke Lösung für alle, die auf präzise spektrale Messungen in verschiedensten Umgebungen und Anwendungen angewiesen sind. Ein Beispiel ist der Einsatz bei der Flüssigkeitsanalyse: Analysiert der nanoSPECTRAL-Chip Reagenzien für die Messung von pH-Werten, identifiziert er über das vollständige Spektrum chemische Veränderungen genauer als herkömmliche RGB-Sensoren. Diese detektieren meist nur deutliche Farbunterschiede.



Vielseitig und anpassbar

Durch die einfache Integration ist der miniaturisierte, hochintegrierte und kostengünstige nanoSPECTRAL-Chip vielseitig einsetzbar. So ist er beispielsweise ideal für die Lebensmittelanalyse: Ein Landwirt oder eine Endverbraucherin könnte ihn einsetzen, um die Frische oder den Reifegrad von Früchten zu überprüfen. Auch in der Medizintechnik, etwa am Point of Care, ist der Chip für eine schnelle und zuverlässige Analyse von Teststreifen geeignet. Die Kosmetikbranche könnte den Chip nutzen, um Hautfeuchtigkeit oder Glanz nach der Verwendung von Pflegeprodukten zu messen.



Verfügbarkeit und individuelle Lösungen

Für Unternehmen, die das Chip-Size-Spektrometer nanoSPECTRAL in ihren Produkten testen möchten, etwa Hersteller von optischen Sensormodulen oder Unternehmen in der Analytik, sind ab sofort Samples und Evaluierungskits auf Anfrage erhältlich. So können Entwickler und Entwicklerinnen die Integration des Chips in ihre Systeme frühzeitig prüfen. Auch kundenspezifische Anpassungen sind möglich. Damit erhalten Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung, die auf ihre technischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse abgestimmt ist – für die Entwicklung innovativer Produkte und analytischer Systeme.

Vom 12. bis 15. November 2024 wird der nanoSPECTRAL-Chip auf der electronica in Halle B4, Stand 141 in München präsentiert.