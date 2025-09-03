Fernsehpreis für eine Technologie? Fraunhofer IIS gewinnt Emmy® Award mit JPEG XS

Sie haben die Technologie vor Kurzem folgendermaßen beschrieben: »Wir haben – bildlich gesprochen – versucht, das bekannte ›Kamel durch das Nadelöhr‹ zu bekommen, ohne dass es Schaden nimmt«. Was bedeutet das genau?



Dieses Bild soll die Herausforderung widerspiegeln, der wir uns gegenübersahen: Bei der Übertragung von hochaufgelösten Bildern mit hoher Datenrate im professionellen TV-Bereich wird spezielle Hardware benötigt, um die Übertragung zu gewährleisten. Anders als wir es vom Handy kennen, können dazu die Bilder nicht stark komprimiert werden, da verschiedene Verarbeitungsschritte auf dem Originalmaterial wie z. B. Farb- und Beleuchtungsanpassung, Integration von virtuellen Objekten etc. passieren müssen. Daher war die Herausforderung, die Originalbilder zwar etwas zu komprimieren, aber nur so stark, dass es zu keinen Artefakten oder zu starker Verzögerung kommt. Und man wollte spezielle Übertragungskabel, die leistungsbegrenzt große Entfernungen nicht überbrücken können, vermeiden.

Das heißt, mit JPEG XS ist es meinem Team gelungen, einen Codec zu entwickeln, der zum einen wenig-komplex (low complexity) in bereits bestehende Bauteile in einer Kamera oder bestimmter Studiohardware integriert werden kann und zum anderen die Bilddaten nur so stark komprimiert, dass sie visuell verlustlos und in Echtzeit übertragen werden können. Also das Kamel durch das enge Nadelöhr eines 1-GByte-Ethernetkabels zu schieben und es dann aber nahezu in Echtzeit auf der anderen Seite völlig unbehelligt auf vielen Monitoren gleichzeitig bzw. direkt in den Ü-Wagen transferieren zu können. Dies bedeutet gerade in der TV-Produktion nicht nur ein schnelleres und effizienteres Arbeiten, sondern auch eine erhebliche Kostenersparnis.