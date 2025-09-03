Fernsehpreis für eine Technologie? Fraunhofer IIS gewinnt Emmy® Award mit JPEG XS

Sie sind ein Team aus mehr als zehn Personen – wie verläuft die Arbeit an einem Video-Codec? Welche Disziplinen müssen für einen solchen Erfolg zusammenwirken?
Unser Team setzt sich aus verschiedensten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Ingenieurwissenschaft, Mathematik und der Wirtschafts- und Medienwissenschaften zusammen. Bei der Entwicklung schlägt zunächst die Stunde der Ingenieure, Informatiker und Mathematiker, die in den Standardisierungsgremien ihre Technologien entwickeln, vorstellen, verbessern und auch gegen andere Technologien evaluieren – bis letztendlich ein Codec als Standard verabschiedet werden kann. Ebenso wichtig sind die Algorithmiker, die den Codec ständig effizienter gestalten, und diejenigen, die dann die Algorithmik auf verschiedene Plattformen abbilden – ebenfalls wichtige Schritte für den späteren Markterfolg.
Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, wie wichtig Kreativität, Ausdauer und Beharrlichkeit bei der Entwicklung sind, um eine Technologie so weit zu bringen – und darauf bin ich bei meinem Team besonders stolz.
Und last but not least unsere Business- und Kommunikationsleute, die potenzielle Use-Cases identifizieren, Bedarfe klären und dann anschaulich und verständlich kommunizieren. Denn die beste Technologie hat keinen Erfolg, wenn die Anwendenden bzw. die entsprechenden Systemintegratoren nicht oder zu spät davon Kenntnis erlangen. Das heißt, nur in einem interdisziplinären Umfeld kann Technologieführerschaft auch in Markterfolg umgewandelt werden.