Warum Chipdesign die Mikroelektronik nachhaltiger machen kann

»Der Impact der Mikroelektronik in all seinen Facetten ist wirklich enorm«, erläutert Prof. Dr. Heinrich Milosiu. Er ist Chief Scientist für System- und Schaltungsoptimierung und Chipdesigner am Fraunhofer IIS sowie Professor an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU). Milosiu ist davon überzeugt, dass Chipdesign, ein Bereich der Mikroelektronik, nicht nur zur Weiterentwicklung von zukunftsrelevanten Technologien beiträgt, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Im Hinblick auf die 17 Sustainable Development Goals (SDGs), eine gemeinsame Agenda der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, kann die Mikroelektronik am Fraunhofer IIS auf folgende Ziele einzahlen.