Eine gute gesundheitliche Versorgung ist grundlegend für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Dafür benötigt es valide Forschung im Medizinsektor, welche nach stichhaltigen Studien mit einer ausreichend hohen Anzahl an Probanden verlangt. Die Umsetzung erfordert in der Regel einen hohen Zeitaufwand, weshalb Studien häufig nicht schnell genug durchgeführt werden können.

Christian Weigand, Gruppenleiter des Mobile Health Lab am Fraunhofer IIS, stellt sich in seinem Projekt DPM.research (Digitaler Patienten Manager) dieser Herausforderung. Er beschäftigt sich damit, wie Patientendaten während laufenden Forschungsprojekten übertragen und gemanagt werden können. Das Ziel ist es, Studien in Zukunft remote oder hybrid durchführen zu können. Die Datenerfassung der Probanden soll von zu Hause aus möglich sein, was eine hohe Zeitersparnis und eine größere Bereitschaft für eine Teilnahme mit sich bringt. Die Bearbeitung dieser Thematik leistet zudem einen Beitrag zur Erreichung des SDG 3, welches die Gewährleistung eines gesunden Lebens für alle Menschen jeden Alters und eine Förderung ihres Wohlergehens zum Ziel hat.