Energieeffizient heizen mit SHANGO

„Die sauberste und billigste Energie ist die, die man nicht braucht“, sagt Dr. Andreas Wilde, Experte für Energiemanagement am Fraunhofer IIS. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen arbeitet der Chief Scientist am Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme am Projekt Smarte Heizungsanlagen-Optimierung (SHANGO). Darin geht es darum, Heizungsanlagen so zu optimieren, dass sie möglichst effizient arbeiten und Energie sparen. Damit leistet SHANGO vor allem einen Beitrag zu SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie. Aber auch SDG 11, das für nachhaltige Städte und Gemeinden steht, wird durch die Arbeit von Andreas Wilde vorangetrieben.



Mit SHANGO besteht für Haushalte das Potenzial, bis zu dreißig Prozent Energie beim Heizen einzusparen, die ansonsten verpuffen würden. Das liegt meist an kleinen Schäden an der Anlage oder daran, dass die Heizung nicht optimal eingestellt ist und dadurch ineffizient arbeitet. Die Wärmepumpe ist eine der wichtigsten Technologien, an der Andreas Wilde forscht, da es bisher wenig Erfahrung mit ihr gibt und sie daher oft falsch eingestellt oder bedient wird.

Im Podcast erfahren Sie mehr über die Forschung im Projekt SHANGO und über konkrete Maßnahmen, die jede und jeder Einzelne für eine effizientere Heizleistung ergreifen kann.