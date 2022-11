LC3plus Codec für das Hi-Res Audio Wireless Logo zertifiziert

Der Codec LC3plus wurde als offener Standard entwickelt und als ETSI TS 103 634 veröffentlicht. Er verfügt über einen spezifischen High-Resolution Modus, der nicht nur die beste Signal to Noise Ratio (SNR) bietet, sondern auch eine erstklassige Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) Performance hat. Der Codec arbeitet optimal im Bereich zwischen 125 und 250 kbit/s pro Kanal und ermöglicht eine nahtlose Bitratenanpassung bis zu 500 kbit/s pro Kanal. Um ähnlich gute Eigenschaften abzuliefern, benötigen vergleichbare Technologien mindestens eine doppelt so hohe Bitrate. Daraus ergeben sich einige Vorteile: Endgeräte benötigen durch die kleinere Datenmenge signifikant weniger Strom, außerdem sind kabellose Übertragungen mit LC3plus robuster und weniger fehleranfällig. Anschaulich wird dieser Vorteil zum Beispiel in einer überfüllten U-Bahn: Wenn eine Vielzahl von Bluetooth-Geräten auf engem Raum aktiv ist, kann der Codec einen Fallback-Modus mit Bitraten von bis zu 64 kbit/s pro Kanal nutzen. Dadurch bleibt eine ausgezeichnete Audioqualität erhalten. Die reduzierte Bitrate macht währenddessen Paketverluste unwahrscheinlicher und gewährleistet eine ununterbrochene Verbindung.