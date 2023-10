Grundlagen für eine europäische Sprachassistenztechnologie – Abschluss des SPEAKER-Projekts

Sprache als Bindeglied in der Mensch-Maschine-Interaktion

In Sprachsteuerung sehen manche Experten die Zukunft der Produktivität. Und das durchaus zurecht, hält man sich die Möglichkeiten vor Augen, Prozesse zu steuern oder Logistik- und Dokumentationsaufgaben mit der Stimme zu erledigen, während die Hände für wichtige Tätigkeiten frei bleiben. Sprachassistenzsysteme revolutionieren schon heute die Datenerfassung bei der Instandhaltung von Fahrzeugen. Doch auch z.B. in der Medizin können sie für mehr Effizienz sorgen, indem Patientendaten schon während einer Untersuchung erfasst werden, statt sich im Nachgang um die Schreibarbeit kümmern zu müssen.

Verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Daten

Doch in vielen beruflichen Geschäftsfeldern ist genau das, was gesprochen wird, oft hoch sensibel: Messwerte, Patientendaten oder Inhalte von Verträgen gehören zu den schützenswertesten Daten überhaupt. Die Einhaltung der strengen europäischen Datenschutzvorschriften ist für viele Unternehmer essenziell und geht teilweise weit über den rechtssicheren Bedarf hinaus – und genau da heben sich die im SPEAKER Projekt entwickelten Technologien vom Wettbewerb ab.



»Mit SPEAKER konnten wir auf der technischen Seite größtmögliche Datensicherheit und Transparenz nach europäischen Datenschutzstandards sicherstellen. Eine Lösung ‚Made in Germany‘ schafft das nötige Vertrauen, um sich als Unternehmen dem Thema Sprachassistenten zu öffnen. Gleichzeitig nutzten wir einen modularen Ansatz, um ein möglichst niedrigschwelliges Angebot für Neueinsteiger in KI-Themen bieten zu können«, sagt dazu Dr. Johannes Fischer, Projektleiter auf Seiten des Fraunhofer IIS.

Mit einer Reihe von Vorteilen in die sprachbasierte Zukunft

Neben der Robustheit gegen Hintergrundgeräusche und Datensouveränität auf höchstem Niveau legt SPEAKER in weiteren Bereichen die Messlatte für Sprachassistenzsysteme höher. So erhalten die Partner des Projektes für ihren speziellen Anwendungsfall optimierte Technologie-Komponenten, die z.B. das nötige Fachvokabular beherrschen. Die einfache Einbindung bestehender Datenbanken und Wissensrepräsentationen erleichtert dabei die nahtlose Anbindung an bestehende Systeme.



Die Besucher der Veranstaltung konnten sich eindrucksvoll davon überzeugen, wie auf der sogenannten SPEAKER Stage aus den Modulen Keyword Spotter, Speaker Recognition, Automatic Speech Recognition, Dialog Manager und Text to Speech ganz individuelle Sprachassistenten konfiguriert und genutzt werden können.



Mehr zum Projekt erfahren Sie unter www.speaker.fraunhofer.de