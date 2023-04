Prof. Albert Heuberger feierte 60. Geburtstag und erhält Fraunhofer-Medaille

Prof. Albert Heuberger, der Leiter des Fraunhofer IIS, wurde im August 60 und lud zu diesem Anlass zu einem Festsymposium nach Erlangen-Tennenlohe.



Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Fraunhofer-Medaille an Prof. Heuberger. Fraunhofer-Präsident Prof. Reimund Neugebauer überreichte sie ihm als Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Fraunhofer-Gesellschaft. Er wies u.a. darauf hin, wie positiv sich die Zusammenarbeit mit den Hochschulen in der Region unter Prof. Heubergers Engagement entwickelt hat.

Hochrangige Gäste aus Wissenschaft und Politik bekundeten in Grußworten ihre Verbundenheit mit dem Institutsleiter: Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags, Prof. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und Dr. Dietmar Schill, Divisional Director Sony Deutschland GmbH und Kuratoriumsvorsitzender.

Fachvorträge zu den Themen IoT, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung hielten Dr. Christoph Bosbach, CEO Diehl Metering, Prof. Sami Haddadin, Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz, TU München, undv Prof. Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V.

Seit 1987 am Fraunhofer IIS, stieg Prof. Heuberger 1999 zum stellvertretenden Institutsleiter auf, ehe er 2011 Institutsleiter wurde. In dieser Zeit hat sich das Institut sehr dynamisch entwickelt – von etwas über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf heute rund 1050; lag das Budget damals noch unter 100 Mio. Euro, so ist es heute bei über 160 Millionen. Unter seiner Leitung stellte sich das Institut neu auf: Es wurden sieben thematisch zusammengehörende Bereiche gebildet, neue strategische Themen identifiziert und mit den beiden Leitthemen »Audio und Medientechnologien« und »kognitive Sensorik« klare Schwerpunkte gesetzt.

Daneben ist Prof. Dr. Heuberger unter anderem im Wissenschaftlich-Technischen Rat (WTR) der Fraunhofer-Gesellschaft, Mitglied im Vorstand des Medical Valley Europäische Metropolregion (EMN) e.V., im Hochschulrat der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und der Hochschule Coburg sowie im Programmausschuss Kommunikation und Navigation der Deutschen Raumfahrtagentur. 2017 wurde er als Mitglied in die acatech, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, berufen. Ab Anfang 2020 wird er das Amt des Sprechers des Fraunhofer-Verbunds Mikroelektronik übernehmen.