Eine Frage des Datenschutzes - die Bildanalysesoftware SHORE

Personalisierte Werbung kennen wir alle aus dem Internet, die uns auf Grund unseres Surfverhaltens im Netz angezeigt wird. Welche Daten wertet SHORE aus?

Ja, man kennt das vom Online-Handel, da werden auch Banner eingeblendet, die auf den User zugeschnitten sind. Eine Anpassung von Werbung ist mit AVARD auch im stationären Einzelhandel möglich.

SHORE wertet das Geschlecht, das Alter und den Gesichtsausdruck aus. Daneben kann

man auch die Verweildauer auswerten; es ist insbesondere für die Werbebranche wichtig, wenn man feststellen kann, wie lange Personen sich eine Werbung angesehen haben. Wenn sich z. B. bei einem Werbeclip alle Männer nach drei Sekunden wegdrehen, dann scheint die Werbung für sie nicht relevant oder interessant zu sein. Oder wenn alle älteren Männer sich einen Clip bis zum Ende anschauen, ist er wahrscheinlich interessant für sie. Damit erhält man wichtige Daten, um die Reichweite von Werbung zu messen und zu optimieren.

Was passiert mit den Daten und wie verhält es sich genau mit dem Datenschutz? Ist das alles datenschutzkonform und von Behörden geprüft?

Wichtig zu wissen ist, dass keine personenbezogenen Daten aufgezeichnet werden, weil die Bilddaten im Moment der Auswertung sofort verworfen und somit anonymisiert werden. Dadurch ist es nicht möglich, Rückschlüsse auf Personen zu ziehen. Somit ist das System datenschutzkonform und wurde nach einer technischen und rechtlichen Prüfung mit dem »Privacy Seal« zertifiziert. Das »Privacy Seal« erteilt die Firma »ePrivacy GmbH« in Hamburg, sie überprüft und bescheinigt damit u.a. die Konformität mit bzw. Anwendbarkeit der deutschen Datenschutz-Grundverordnung.

Zusätzlich hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht das System in der praktischen Anwendung bei einem deutschen Einzelhändler geprüft und auch für datenschutzkonform befunden.

Es können also keine Rückschlüsse auf individuelle Personen gezogen werden?

Genau, das ist nicht möglich.

Was bedeutet »Privacy by Design« genau und wie wurden diese Prinzipien bei der Entwicklung von SHORE berücksichtigt?

»Privacy by Design« bedeutet, dass man bei der Erstellung und Entwicklung eines technischen Systems den Datenschutz von Anfang an mitberücksichtigt. Das Konzept geht auf ursprünglich auf ein White Paper einer kanadisch-niederländischen Forschergruppe zurück. Bei AVARD trifft es insofern zu, dass SHORE so effizient und so gut implementiert ist, dass es auf einer kleinen intelligenten Kamera laufen kann, ohne einen großen Rechner in einer Cloud zu brauchen – das ermöglicht eine datenschutzgerechte Implementierung.

Herr Garbas, welche Einsatzgebiete sehen Sie zukünftig noch für Anwendungen wie SHORE und AVARD?

Für uns ist es jetzt wichtig, die Gesichtsanalyse auszubauen, also insbesondere die Mimikerkennung zu stärken. Dafür gibt es Anwendungen in der Robotik, also empathische Roboter, die anfangen, die Gefühle der Menschen zu verstehen und sich entsprechend verhalten. Im Automobilbereich ist so etwas wichtig, um den Fahrerzustand erkennen zu können, z.B. kann man feststellen, ob der Fahrer gestresst ist oder ob er sich wohl fühlt. Des Weiteren gibt es Anwendungen im medizinischen Bereich, wo es darum geht, z.B. autistisch veranlagten Personen zu helfen, Mimik zu verstehen und zu interpretieren.

SHORE kann überall da helfen, wo Menschen mit technischen Systemen interagieren, sei es jetzt mit einem Computer oder mit einem Auto; es ist hilfreich, wenn die Maschine den Menschen versteht und sich auf den Menschen einstellt und nicht andersherum. So kann Technik dem Menschen helfen, besser zu arbeiten oder besser Auto zu fahren und letztendlich besser durchs Leben zu kommen.

Es geht darum, die Interaktion mit der Maschine angenehmer für den Menschen zu machen. Wir versuchen, Maschinen empathisch zu machen in dem Sinn, dass sie sich auf den Menschen einstellen und verstehen, wie sie ihm am besten helfen können.