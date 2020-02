Aus dem Schlaf erwacht

Dezember 2014 – Idee am Kaminfeuer und erste Erträge

Frank Oehler: »Unsere WakeUp-Technologie heißt nun »RFicient®«, der Name ist uns im Fraunhofer-Forschungscampus in Waischenfeld am Kaminfeuer eingefallen: Radio Frequency Integrated Circuit (RFIC) + effizient. Dabei haben wir die Grundidee des Abtastfunkempfängers erweitert und auf andere Anwendungsbereiche ausgedehnt. Neben RFicient®Basic – dem klassischen WakeUp-Receiver – gibt es nun drei weitere Varianten: RFicient®Locate zur stromsparenden Lokalisierung mobiler Funkknoten, RFicient®Scan, mit dem man Funkspektren mobil messen und über die USB-Schnittstelle in Echtzeit analysieren kann, und RFicient®Spot zur Erkennung von Funksignalen bestimmter Funkstandards.

Wir verzeichnen erste Lizenzerträge!«

Januar 2015 – Pilotprojekt für das Leistungszentrum Elektroniksysteme

Heinrich Milosiu: »Beim Leistungszentrum Elektroniksysteme LZE sind wir am Pilotprojekt »Energieautarkes Asset-Tracking-System für Logistikanwendungen« beteiligt. Dabei geht es um extrem stromsparende Elektroniklösungen für das Internet der Dinge. Am Beispiel einer leistungsfähigen Logistikanwendung haben wir ein spezielles wartungsarmes Ortungssystem entwickelt. Damit können wir Güter in einer Lagerhalle oder auch im Außenbereich lokalisieren und nachverfolgen. Unser Funkempfänger braucht so wenig Strom (< 10 Mikroampere), dass sogar eine »Erdbeerbatterie« ausreicht.«