ChatGPT für die Wissenschaft

Eignet sich ChatGPT für das Thema Digitale Pathologie?

Volker Bruns: Ja, absolut. Durch die positive Erfahrung des Lizenznehmers kam ich ja überhaupt erst auf die Idee. Und es ist tatsächlich beeindruckend, was ChatGPT an medizinischen Fachfragen beantworten kann. Natürlich war ich auch gespannt, was der Bot so an Fachkenntnissen mitbringt in meiner Domäne, in der ich beurteilen kann, wie gut die Antworten sind und ob auch mal eine falsche dabei ist.





Wir haben die Ergebnisse im Nachhinein noch ein bisschen aufgewertet – beispielsweise bei der Frage nach zugelassenen KI-Anwendungen in der Pathologie. Da hat der Bot nur zwei bis drei genannt, die aber nicht ganz richtig waren, eines war zum Beispiel auch nur ein Forschungsprojekt. Wir haben in der Antwort eine Eigenrecherche eingeflochten und die unserer Kenntnis nach aktuell verfügbaren kommerziellen KIs in diesem Bereich aufgelistet. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ChatGPT die Konversation wirklich versteht – ich musste zum Beispiel nicht in jede einzelne Frage einfließen lassen, dass wir uns im Kontext Digitale Pathologie befinden. Auch Korrekturen nahm der Bot an.