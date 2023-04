»Mit unserer Arbeit im Bereich Chipdesign und mit dem neuen Chip Design Center in Bayern wollen wir dazu beitragen, dass Deutschland und Bayern führend sind in dieser Branche und dass wir hier viele erfolgreiche Produkte auf den Markt bringen.«

- Albert Heuberger, geschäftsführender Institutsleiter des Fraunhofer IIS

Am 25. Januar 2023 fand in Nürnberg die »Fachtagung zur Chipentwicklung - Stärkung der Technologiesouveränität Bayerns«. Die Fachtagung steht im Zusammenhang mit der vor rund sechs Monaten gegründeten Bavarian Chips Alliance. Das Ziel dieser Inititative und der Fachtagung im Besonderen ist die Stärkung eines Ökosystem für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie in Bayern und die Schaffung politischer Sichtbarkeit. Kernherausforderungen sind aktuell die Nachwuchsförderung und die Sicherung der digitalen Souveräntität in Europa. Diese und weitere Fragestellungen wurden in Keynotes, Podiumsdiskussionen und Gesprächen den Branchen-Expertinnen und Experten thematisiert.

Vertreter aus Wirtschaft und Forschung trafen sich zum Austausch und zur Förderung der Zusammenarbeit.