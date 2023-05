Gespräche und Forschung an der Kaffeemaschine

Das Fraunhofer IIS ist nicht unbedingt bekannt für die Erforschung von Kaffee, warum also hatten Sie die Idee zu einem Film über Kaffee und Technologien?

Albert Heuberger: Die Idee kam ganz spontan zustande. Uns fiel auf, dass wir am Beispiel von Kaffee eine ganze Reihe von Fraunhofer-Technologien anschaulich zeigen könnten. Wir denken am Fraunhofer IIS immer auch über mögliche Anwendungen für unsere Technologien nach und sind in der Diskussion darauf gekommen, dass einige davon in direktem Zusammenhang mit Herstellung und Genuss von Kaffee stehen. Dreidimensionales Röntgen, KI-Systeme oder Nachrichtentechnik haben direkt mit Kaffee zu tun. Diese ganz konkreten, „coolen“ Anwendungen zeigen wir im Film. Mit der Botschaft, dass Technologie immer auch einen Bezug zu unserem direkten Umfeld hat, möchten wir besonders junge Menschen ansprechen.

Welche Technologien könnten Sie sich am Institut im Zusammenhang mit Kaffee noch vorstellen?

Albert Heuberger: Der Film entstand als Masterarbeit, auch weil unser Masterand sehr kaffeeaffin ist und es spannend fand, sein Hobby für die Abschlussarbeit zu nutzen. Wenn jemand mit einer guten Idee kommt, greifen wir das gerne auf. Und ich bin überzeugt, dass es am Institut noch einiges gibt, was sich in Form eines weiteren Filmes gut darstellen ließe. Vielleicht gehen wir mal in Richtung röstrelevanter Technologien – das könnte ich mir gut vorstellen.

Der Film vermittelt nicht nur, dass Sie persönlich großen Wert auf guten Kaffee legen. Mir ist besonders die Szene im Gedächtnis, in der Sie ganz locker mit Mitarbeitenden reden und Kaffee trinken. Welche Rolle spielt Kaffee am Fraunhofer IIS ganz konkret?

Albert Heuberger: Bei den Gesprächen an der Kaffeemaschine können besonders kreative Gedanken entstehen. Von daher glaube ich, dass die Kaffeekultur im Forschungsumfeld eine ganz besondere Symbolik hat – dieses offene Gespräch, die zufällige Begegnung, das Anregende, das man mit Kaffee verbindet: In dieser offenen Atmosphäre kommen immer wieder gute, neue, überraschende Ergebnisse heraus. Offene Flächen zur Begegnung spielen da auch eine große Rolle, deswegen haben wir Co-Working-Spaces eingerichtet. Und weil die Kaffeebar-Atmosphäre zusätzlich anregend und hilfreich ist, steht dort eine Espressomaschine, die einen ziemlich guten Kaffee macht. Da gehen die Mitarbeitenden gerne hin und tauschen sich aus.

»Innovationsmotor Kaffee« lautet der Titel des Films – ist Kaffee für Sie ganz persönlich denn auch ein Motor?

Albert Heuberger: Das Kaffeetrinken gilt ja generell als Motor für Innovation und Kreativität. Wenn Menschen lange und hart arbeiten, trinken sie gerne Kaffee, um wach zu bleiben. Und weil auch ich gerne Kaffee und guten Espresso trinke, empfinde ich es als Glücksfall, dass es in unserer Forschung Anwendungsfelder rund um Dinge gibt, die ich gerne mache. Ich trinke auch gerne guten Tee – und da komme ich sofort auf ein weiteres Projekt am Institut, bei dem es um die Optimierung von Tee-Mischungen mit KI geht. Vielleicht kommt da auch noch ein weiterer Film …