99 Prozent weniger Stromverbrauch: Wie der RFicient®-Chip das Internet der Dinge revolutioniert

RFicient® vereint geringen Stromverbrauch und schnelle Reaktionszeiten

Durch die Ausbreitung der Vernetzung von Geräten wird ein erheblicher Anstieg von CO2-Emissionen erwartet. Das Fraunhofer IIS mit seinem Kerngeschäft im Bereich Mikro- und Nanoelektronik muss daher forcieren, möglichst energiesparende und ressourcenschonende Lösungen zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist der kürzlich mit dem Joseph-von-Fraunhofer-Preis ausgezeichnete RFicient®-Chip.

Der RFicient®-Chip ergänzt herkömmliche Sensorknoten durch einen Wakeup-Receiver und versetzt die Elemente, die damit verbunden sind, in den Schlummermodus. Durch extrem kurze Einschaltzeiten können etwa 99 Prozent des Stromverbrauchs eingespart werden. Gleichzeitig gewährleisten der schnelle Wechsel zwischen aktiven und inaktiven Phasen sowie eine schnelle Signalverarbeitung sehr kurze Latenzzeiten und garantieren damit eine Reaktion in Echtzeit. Diese Kombination zwischen schnellen Reaktionszeiten und der hohen Energieeffizienz ist einzigartig. Durch den geringen Stromverbrauch hält dann eine einfache Knopfzellenbatterie an die zehn Jahre. Das wiederum hat nicht nur Vorteile für die Nachhaltigkeit, sondern auch die Wirtschaftlichkeit der Technologie. Schließlich können die Empfänger nun kleiner und billiger gebaut und Wartungsaufwand und -kosten reduziert werden.

Die Anwendungsfelder des Chips sind dabei sehr vielseitig: eines der Anwendungsszenarios, in denen der Empfänger seine Stärken am besten ausspielen kann, ist bei der Annäherung und Entfernung zweier Objekte, was zum Beispiel beim Suchen bzw. Tracken von Objekten zum Einsatz kommt. Tracking kann z.B. in der Produktion und Logistik bei der Nachverfolgung von Objekten und Transportsystemen relevant sein, aber auch im Alltag beim Wiederauffinden von Gegenständen. Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten veranschaulicht die Menge an potenziellen IoT-Geräten und -Systemen, in denen der Chip zukünftig zum Einsatz kommen könnte. So trifft der RFicient®-Chip den Nerv der Zeit gleich in zweifacher Hinsicht: Er eröffnet dem Internet der Dinge einen enormen Spielraum und bringt gleichzeitig die Nachhaltigkeit voran.

Das sagen die Entwickler und der Bereichsleiter zum RFicient®-Chip: