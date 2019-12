Auftaktveranstaltung ADA Lovelace Center for Analytics, Data and Applications

Als Kooperationsplattform für Wissenschaft und Wirtschaft stellt das ADA Lovelace Center for Analytics, Data and Applications eine einzigartige Forschungsinfrastruktur in Bayern dar. Es beschäftigt sich mit Fragen rund um das Thema Künstliche Intelligenz: Welche Fortschritte gibt es in der KI-Forschung und welche Möglichkeiten bietet der Einsatz von KI in konkreten Anwendungen? Wie kann KI-Forschung mit KI-Anwendungen verbunden werden und wie kann eine gelungene Vernetzung von Wissenschaft und Forschung aussehen, damit KI-Methoden gewinnbringend weiterentwickelt werden?

Bei der Auftaktveranstaltung am 4. Dezember 2019 lernen Sie das ADA Lovelace Center sowie dessen Themen und natürlich die Menschen dahinter kennen.

10:00-10:30 Uhr Registrierung der Teilnehmer 10:30-11:00 Uhr Begrüßung (Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS) Grußworte Dr. Sabine Jarothe (Amtschefin Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) Prof. Dr. Göran Kauermann (Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik, Ludwig-Maximilians- Universität München) Prof. Dr. Günter Leugering (Vizepräsident Research der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 11:00-11:30 Uhr Vorstellung des ADA Lovelace Centers (Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Leitung ADA Lovelace Center) 11:30-13:00 Uhr Einweihung Coworking Spaces CoWiS Nürnberg Get-together bei Fingerfood & Drinks und Eröffnung der Ausstellung im L.I.N.K Test- und Anwendungszentrum 13:00-14:30 Uhr Fachvorträge Analytics: Optimization: Past, Present and Future (Dr. Bixby) Data: Data-driven Applications: warum BHS Corrugated ein Joint Industry Data Lab aufgesetzt hat (Prof. Dr. Emmanuel Müller, Bonn-Aachen International Centre for Information Technology, Lehrstuhl für Data Science und Data Engineering) Applications: Künstliche Intelligenz: Forschung, Entwicklung und Herausforderung in den Bereichen Machine Learning und Data Science (Prof. Dr. Christian Schieder, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, BHS Corrugated) 14:30-15:15 Uhr Kaffeepause in der Ausstellung im L.I.N.K. Test- und Anwendungszentrum 15:15-15:45 Uhr Optimierung im ADA Lovelace Center – Spannendes aus der Praxis (Dr. Andreas Bärmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) 15:45-16:15 Uhr Effizientere datengetriebene Projekte durch automatisiertes Maschinelles Lernen (Dr. Janek Thomas, Ludwig-Maximilians-Universität München, Fraunhofer IIS Projektgruppe München) 16:15-16:45 Uhr Learning from Experience (Christopher Mutschler, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS) 16:30-17:00 Uhr Das ADA Lovelace Center – Zusammenfassung des Tages und nächste Schritte (Prof. Dr. Alexander Martin, Institutsleiter Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Leitung ADA Lovelace Center) 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Ort: Fraunhofer IIS, Nordostpark 84, 90411 Nürnberg



Anfahrt: www.iis.fraunhofer.de/de/kontakt/nuernberg.html

Nutzen Sie die Chance, mehr über das Arbeitsumfeld, die konkreten Projekte und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu erfahren. Tauschen Sie sich mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Industrie und Wissenschaft aus und diskutieren Sie gemeinsam mit uns in der offenen Demonstrator-Ausstellung die ersten Ergebnisse aus unseren Analytics-Use Cases.

Besuchen Sie als besonderes Highlight die neuen Coworking Spaces und Joint-Labs bei Fraunhofer am Nordostpark, wo in den nächsten Jahren interdisziplinäre Teams aus Industrie und Forschung in kreativitätsfördernder Arbeit 4.0-Umgebung wegweisende KI-Use Cases entwickeln werden.

Die Projektpartner stehen Ihnen für vertiefende Informationen, Nachfragen oder auch Interviews zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme sowie den regen Austausch mit Ihnen. Bitte melden Sie sich für unsere Veranstaltung an: per Mail an diana.staack@scs.fraunhofer.de

Falls Ihnen die Teilnahme nicht möglich ist, Sie sich aber für eine Berichterstattung und weitere Informationen interessieren, kommen Sie gerne auf Frau Diana Staack (Tel.: +49 911 58061-9533) zu.