Die Entdeckung der Röntgenstrahlen war für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bahnbrechend und hat ein weites Feld neuer Erkenntnisse, Entwicklungsmöglichkeiten und Anwendungen erschlossen. Um dieses bedeutsame Kapitel deutscher Wissenschaftsgeschichte zu beleuchten, haben sich unterschiedliche Institutionen zusammengeschlossen, die sich verpflichtet fühlen, um gemeinsam das »Röntgenjahr« zu gestalten. Das Fraunhofer-Entwicklungszentrum Röntgentechnik (EZRT) des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS hat sich in den vergangenen 20 Jahren unter der Leitung von Prof. Randolf Hanke zu einem der bedeutsamsten Forschungszentren für industrielle Röntgentechnik weltweit entwickelt. Am Forschungsstandort Fürth befindet sich unter anderem die größte öffentlich zugängliche Röntgen-Computertomographie-Anlage der Welt, mit der sich sogar ganze Fahrzeuge und Frachtcontainer tomographieren lassen. Gleichzeitig leitet Prof. Hanke den Lehrstuhl für Röntgenmikroskopie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg – der gleichen Universität, an der bereits Röntgen gelehrt hat. Deshalb fühlt sich das Fraunhofer EZRT mit seinen Mitarbeitenden im Jubiläumsjahr als »Erbe« Röntgens in besonderem Maße verpflichtet, im Rahmen unterschiedlicher Aktionen und Veranstaltungen über die Möglichkeiten und Chancen von moderner Röntgentechnik für die zerstörungsfreie Materialanalytik zu informieren. Denn die Technologie kann heute deutlich mehr, als medizinische Fragestellungen wie z. B. Knochenbrüche zu diagnostizieren.

Aktionen im Jubiläumsjahr: Röntgenmobil, Röntgenkunst und vieles mehr

Röntgenlabor auf vier Rädern, Wissenschaftsshows und Röntgenkunst – es gibt im Jubiläumsjahr viel zu entdecken. Los geht es offiziell am 6. April 2020: Das Auftaktevent »Röntgens Kosmos« mit Harald Lesch und den Physikanten steigt im Congress Centrum Würzburg, in direkter Nachbarschaft zu Röntgens Labor, in dem er 1895 die Röntgenstrahlen entdeckt hat. An der begleitenden Ausstellung mit experimentellen Exponaten beteiligt sich das Fraunhofer IIS mit einer portablen Röntgenanlage. Dieses »Röntgenfoyer« bietet Spannendes zu entdecken und lädt Besucher ein, an vielen Experimenten auch einmal selbst Hand anzulegen. Der Eintritt zum »Röntgenfoyer« ist kostenfrei. Im Anschluss daran findet dann ab 19 Uhr die Abendveranstaltung »Röntgens Kosmos« statt. Tickets dafür gibt es ab sofort im Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online.

Ab April geht das »Röntgenmobil« auf Deutschlandtour. Ziel ist es, Wissen und Verständnis für die immense Bedeutung dieser Entdeckung zu befördern und insbesondere Museen zugänglich zu machen. Die Digitalisierung des Europäischen Kulturerbes stellt sowohl eine gewaltige Herausforderung als auch eine vorher nie dagewesene Chance zur Erschließung vergessener, unerkannter und bisher unzugänglicher Wissensquellen dar. Mittels einer mobilen Röntgencomputertomographie-Anlage sind die Forschenden in der Lage, Unsichtbares sichtbar zu machen und zur virtuellen Erfassung historisch bedeutsamer Objekte in Sammlungen und Museen beizutragen. Das »Röntgenmobil« ist ein vollwertiges, mobiles Röntgenlabor auf vier Rädern. Das darin verbaute Röntgensystem CTportable arbeitet mit einer maximalen Spannung von 90 Kilovolt und ist in der Lage, leicht durchstrahlbare Objekte mit einer Höhe von bis zu 200 Millimetern und einem Durchmesser von bis zu 70 Millimetern bei einer Auflösung im Mikrometerbereich dreidimensional zu tomographieren.

Im Rahmen von »Physik am Samstag« erfahren Besucher beim Vortrag »Physik mit Durchblick - Röntgenbilder im digitalen Zeitalter« von Priv. Doz. Dr. Simon Zabler mehr über die Technik hinter der Röntgentechnik und was sich in den letzten 125 Jahren verändert hat (2. Mai 2020, 10.30 Uhr, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, https://www.physik.uni-wuerzburg.de/aktuelles/veranstaltungen-fuer-schulen/physik-am-samstag/).

Die nächste Innovationskonferenz »#inNUEvation« im Rahmen des Röntgenjahres am 28. Mai 2020 in Fürth setzt sich intensiv mit dem Thema Innovationen aus verschiedenen Perspektiven wie Forschung, Wirtschaft und Politik auseinander. Das Röntgenjubiläum wird im Rahmen einer Sonderausstellung beleuchtet und soll zu neuen Innovationen inspirieren.

Den Abschluss des Röntgenjahres in der Metropolregion bildet die Kunstausstellung des Röntgenkünstlers Nick Veasey in der Kunstgalerie Fürth. In der Ausstellung werden Arbeiten des englischen Fotografen und Künstlers zu sehen sein, der bevorzugt mit Röntgenaufnahmen arbeitet. Einige der spektakulären Aufnahmen entstehen extra für diese Veranstaltung. Die Vernissage findet am 13. September 2020 um 11 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis zum 1. November besucht werden.

Ihre Röntgenexperten vor Ort

Für Rückfragen zum Röntgenjubiläum oder fachliche Rückfragen zur Röntgentechnik hat das Fraunhofer IIS Experten an unterschiedlichen Standorten:

