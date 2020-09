Fraunhofer IIS eröffnet Standort im Nürnberger Augustinerhof

Erlangen/Nürnberg: Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS eröffnet Anfang nächsten Jahres im Augustinerhof-Areal in der Nürnberger Altstadt einen weiteren Standort. In direkter Nachbarschaft zum Zukunftsmuseum wird im Augustinerhof die angewandte Forschung des Instituts in den Leitthemen Audio und Medientechnologie sowie kognitive Sensorik und KI erlebbar und Raum für den fachlichen Austausch und das Netzwerken geboten. Über zwei Etagen werden künftig zudem die unterschiedlichsten Veranstaltungsformate des Fraunhofer IIS realisiert.